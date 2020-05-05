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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    05.05.2020 - 19:35 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,15 artışla 335,5 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 artarak 5.849,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,51 değer kazanarak 10.729,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4'lük artışla 4.483,13 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06'lık yükselişle 17.387,38 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,59 düşüşle 1,084 seviyelerinden işlem görüyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 129 bin 491, can kaybı 3 bin 520 oldu.
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