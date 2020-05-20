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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    20.05.2020 - 19:51 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 artışla 342,82 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.067,16 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 11.223,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87'lik artışla 4.496,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05'lik yükselişle 17.213,11 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1,097 seviyelerinden işlem görüyor.

    İstiklal Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendiİstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı. Öten yandan geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma ve kişiler arasında 3 metre sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu getirilmişti.
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