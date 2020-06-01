Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 artışla 354,2 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 artarak 6.166,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43’lük artışla 4.762,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79'lık yükselişle 18.523,71 puana ulaştı.

Bugün resmi tatil nedeniyle Almanya pay piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 1,112 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının ABD-Çin arasındaki tansiyonu düşürmesinin etkisiyle bugün Avrupa pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların artmasına rağmen, yatırımcıların odak noktasının ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretlere yönelik olması dikkati çekiyor.