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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    03.06.2020 - 20:41 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören ekonomilerin normalleşmesine dair artan iyimserliğin ABD'deki protestolara ilişkin endişelerinin ağır basmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,54 artışla 368,92 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,61 artarak 6.382,41 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,88 değer kazanarak 12.497,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36'lık artışla 5.022,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,54'lük artışla 19.641,81 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,61 artışla 1,124 seviyelerinden işlem gördü.

    Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ekonomilerin yeniden açılması ve makroekonomik verilerdeki toparlanmanın etkisiyle bugün Avrupa pay piyasalarının alıcılı seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

    Fransız otomobil üreticisi Renault'un hisseleri de şirketin Kovid-19 salgınının getirdiği hasarın ardından 5 milyar avro devlet destekli kredi almasının ve Goldman Sachs'ın, şirket hisselerine ilişkin tavsiyesini "Al"a yükseltmesinin ardından bugün yüzde 10,49 değer kazandı.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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