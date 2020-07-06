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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    06.07.2020 - 19:57 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 yükselerek 371,21 puandan kapandı

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 artarak 5.081,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,55 değer kazanarak 20.031,86 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.733,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09’luk artışla 6.285,94 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,52’lik düşüşle 1,131 seviyelerinde işlem gördü.

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