BİST117.741-0.56EURO7.830.60USD6.860.10ALTIN399.140.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    ABONE OL
    13.07.2020 - 19:30 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1 artışla 370,5 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 artarak 6.176,19 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak 12.799,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73'lük artışla 5.056,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,19'luk yükselişle 20.003,25 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1,137 seviyelerinden işlem görüyor.

    Trol tekneleri, Ege'ye av için iniyorEge Denizi'nde uluslararası sularda bu gece saat 24.00'ten sonra başlayacak olan trol avcılığı için Karadeniz ve Marmara'daki limanlardan demir alan trol tekneleri, filo halinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz şehidi Barış Efe, mezarı başında anıldı

    15 Temmuz şehidi Barış Efe, mezarı başında anıldı

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Eve dönerken dikkatli olalım

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Eve dönerken dikkatli olalım

    Sıradaki Haber