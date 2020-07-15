BİST117.741-0.56EURO7.82-0.08USD6.85-0.12ALTIN399.13-0.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    ABONE OL
    15.07.2020 - 19:42 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,76 artışla 373,87 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,83 artarak 6.292,65 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,84 değer kazanarak 12.930,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03'lük artışla 5.108,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,02'lik yükselişle 20.281,38 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,14 seviyelerinden işlem görüyor.

    Annenin oğluna yürek dağlayan isyanıAksaray’da oğlu tarafından darp edilen annenin gözyaşları içinde feryadı yürekleri dağladı. Oğlu tarafından darp edilen anne, “Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annenin oğluna isyanı yürekleri dağladı!

    Annenin oğluna isyanı yürekleri dağladı!

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

    Sıradaki Haber