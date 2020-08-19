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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    19.08.2020 - 19:37 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD’de S&P 500 endeksindeki rekor artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 yükselerek 369,58 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 artarak 4.977,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kazanarak 20.055,40 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,74 yükselişle 12.977,33 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58’lik artışla 6.111,98 seviyesinden kapattı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.17 itibarıyla yüzde 0,005’lik düşüşle 1,188 seviyelerinde işlem gördü.

    İçişleri Bakanı Soylu jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
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