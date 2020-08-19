19.08.2020 - 19:37 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, ABD’de S&P 500 endeksindeki rekor artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 yükselerek 369,58 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 artarak 4.977,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kazanarak 20.055,40 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,74 yükselişle 12.977,33 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58’lik artışla 6.111,98 seviyesinden kapattı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.17 itibarıyla yüzde 0,005’lik düşüşle 1,188 seviyelerinde işlem gördü.