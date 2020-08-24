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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    24.08.2020 - 20:57 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 370,85 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.104,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,36 değer kazanarak 13.066,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28’lik artışla 5.007,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12'lik yükselişle 20.113,36 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

    ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA’nın Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

    Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Navtex tepkisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır."
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