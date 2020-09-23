23.09.2020 - 19:55 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 artışla 359,53 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 5.899,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 12.642,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62'lik artışla 4.802,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18'lik yükselişle 18.929,89 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,15 değer kaybederek 1,169 seviyelerinden işlem görüyor.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 23 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte, 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.