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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    05.10.2020 - 20:07 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumununa ilişkin açıklamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 yükselerek 365,63 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 artarak 4.871,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 19.265,51 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,10 yükselişle 12.828,31 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69’luk artışla 5.942,94 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,6’lık yükselişle 1,179 seviyelerinde işlem gördü.

    9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandıBursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşi Dilek Tuncer'i 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Adem Tuncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.
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