06.10.2020 - 19:45 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hastanedeki tedavisinin ardından Beyaz Saray’a dönmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 yükselerek 365,88 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artarak 4.895,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak 19.429,81 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,61 yükselişle 12.906,02 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12’lik artışla 5.949,94 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,009’lık düşüşle 1,178 seviyelerinde işlem gördü.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." dedi.