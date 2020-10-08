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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    08.10.2020 - 19:37 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD’deki ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 yükselerek 368,31 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 4.911,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 19.582,43 puana ulaştı.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle 13.042,21 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53’lük artışla 5.978,03 seviyesinden kapattı.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,068’lik düşüşle 1,175 seviyesinden işlem gördü.

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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