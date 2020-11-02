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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    02.11.2020 - 21:06 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, ekim ayına ilişkin öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 yükselerek, 347,86 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 artarak 4.691,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 değer kazanarak 18.400,03 puana ulaştı.

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 yükselişle 11.788,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39’luk artışla 5.654,97 seviyesinden kapandı.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,13'lük düşüşle 1,163 seviyelerinden işlem gördü.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2302 oldu.
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