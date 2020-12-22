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22.12.2020 - 20:22 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 artışla 391,25 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 6.453,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 13.418,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36'lık artışla 5.466,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03'lük yükselişle 21.844,33 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,54 değer kaybederek 1,22 seviyelerinden işlem görüyor.

Leyla Aydemir cinayetinde flaş gelişmeAğrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasına ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.
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