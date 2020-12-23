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23.12.2020 - 20:32 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşması konusunda kısa zamanda uzlaşmanın sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 artışla 395,49 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artarak 6.495,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.587,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11’lik kazançla 5.527,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31’lik yükselişle 22.130,18 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.21 itibarıyla yüzde 0,27’lik yükselişle 1,219 seviyelerinden işlem gördü.

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanlarımıza destek olalımSağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olunmasını istedi. Koca, "Ön saflarda kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tedbirlere uyarak destek olalım" ifadelerini kullandı.
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