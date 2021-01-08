08.01.2021 - 20:26 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 artışla 411,17 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.873,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 14.049,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65'lik artışla 5.706,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21'lik yükselişle 22.793,94 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybederek 1,225 seviyelerinden işlem görüyor.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.