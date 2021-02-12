Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 6.589,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 14.049,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6'lık artışla 5.703,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44'lük yükselişle 23.410,6 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,033 değer kaybederek 1,212 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere ekonomisine ilişkin negatif ekonomik verilere rağmen, Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

İngiliz ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daraldı ve 1709 yılından bu yana kaydedilen en sert küçülmeyi gösterdi.