12.02.2021 - 20:36 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 artışla 414 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 6.589,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 14.049,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6'lık artışla 5.703,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44'lük yükselişle 23.410,6 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,033 değer kaybederek 1,212 seviyelerinden işlem gördü.
İngiltere ekonomisine ilişkin negatif ekonomik verilere rağmen, Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.
İngiliz ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daraldı ve 1709 yılından bu yana kaydedilen en sert küçülmeyi gösterdi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.