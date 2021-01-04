MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa havacılık sektörü Kovid-19 nedeniyle 2020'de 56,2 milyar euro kaybetti
ABONE OL
04.01.2021 - 15:33 | | AA

Avrupa havacılık sektörü Kovid-19 nedeniyle 2020'de 56,2 milyar euro kaybetti

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki "en kötü yılı" ve 56,2 milyar euroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

Avrupa havacılık sektörü Kovid-19 nedeniyle 2020'de 56,2 milyar euro kaybetti

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden, merkezi Brüksel'de bulunan EUROCONTROL tarafından "Kovid-19'un Avrupa Havacılığına Etkisi ve 2021 Görünümü" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda, Avrupa havacılık sektörünün, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadarki "en kötü yılı" yaşadığı belirtilerek, 2020'de Avrupa'da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6,1 milyona gerilediği, yolcu sayısının da 1,7 milyar azaldığı kaydedildi.

Avrupa'da havayolu şirketleri, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının toplam maddi kaybının geçen yıl 56,2 milyar euro olduğu aktarılan raporda, havacılık sektöründe 190 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

2021'de Avrupa trafiğinin, Kovid-19 aşısının uygulanmasının etkisiyle 2019 hava taşımacılığı hacminin yüzde 51'ine yakın bir toparlanmaya işaret edeceği belirtilen raporda, sektöre mali destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdıGaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da yağmur bekleniyor! Bu saatlere dikkat

Son dakika... İstanbul'da yağmur bekleniyor! Bu saatlere dikkat

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2021 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2021 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

Sıradaki Haber