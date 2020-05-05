Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefinde her şeyi yapmaya kararlıyız

Banka, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin "ECB’nin tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına aykırı olacağı" kararına ilişkin açıklama yaptı.

ECB'nin açıklamasında, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Aralık 2018'de ECB’nin tahvil alım planının bankanın fiyat istikrarını sağlama yetkisi dahilinde olduğuna hükmettiği hatırlatılarak, "ECB, Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin Kamu Sektörü Satın Alma Programı (PSPP) ile ilgili bugünkü kararını dikkate alıyor." ifadesine yer verildi.

ECB’nin para politikalarının hedefinin Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulan açıklamada, “Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadeli hedefine yükselmesini sağlamak için yetkisi dahilinde gereken her şeyi yapmaya tamamen bağlı kalıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

- Süreç hakkında

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçiyle akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise bugün açıkladığı kararında, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına hükmetmişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını bildirmişti.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan ECB, Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.