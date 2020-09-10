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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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    10.09.2020 - 15:04 | | Foreks

    Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün gerçekleştirdiği Yönetim Konseyi  toplantında piyasa beklentilerine paralel olarak para politikası duruşunda değişiklik yapmadı.

    Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Konseyi uygun olduğunda, tüm enstrümanlarını enflasyonun  sürdürülebilir yekilde yüzde 2 hedefine yakın seyretmesini sağlamak içi ayarlamaya hazır olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca, Yönetim Konseyi'nin 1,35 triyon euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Satın Alma Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarına  devam edeceği, bu alımların para politikasın duruşunun genel olarak  gevşetilmesine katkı yaptığı ve bu yolla pandeminin öngörülen enflasyon  patikasına aşağı yöhnlü etkisinin telafi edilmesine yardım ettiği de vurgulandı.

    Varlık alımlarının esnek bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini  belirten ECB, "Bu alımlar, Yönetim Konseyi'ne para politikasının düzgün  şekilde aktarımına yönelik riskleri etkin şekimde savuşturma imkanı  veriyor" ifadelerini kullandı. PEPP çerçevesinde net varlık alımlarını en azından Haziran 2021'e kadar devam edeceğini belirten ECB, PEPP  çerçevesinde alınan ve vadesi gelen varlıklardan gelen ana para ödemelerinin en azından 2022 yılı sonuna kadar yeniden yatırıma  yönlendirilmesiye devam edileceği ifade edildi.

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