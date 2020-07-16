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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi
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    16.07.2020 - 14:50 | | AA

    Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmedi.

    Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

    ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

    Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

    PEPP'in en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi

    ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceğine yer verilen açıklamada, yıl sonuna kadar 120 milyar avroluk ilave geçici varlık alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

    Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.

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