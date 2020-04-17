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    17.04.2020 - 19:46 | | AA

    Avrupa Parlamentosu 3 milyar euroluk covid-19 tedbirlerini onayladı

    Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar euroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

    Avrupa Parlamentosu 3 milyar euroluk covid-19 tedbirlerini onayladı

     

    AP, Kovid-19'a ilişkin tedbirleri görüşmek için Brüksel'de Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi.

    Oturumda, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için AB bütçesinden 3,8 milyar avro kaynak aktarılmasına onay verildi.

    Milletvekilleri, onayladıkları bir başka karar tasarısında ise Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı kurtarma paketi hazırlanması gerektiğini ve AB bütçesi garantisinde yeni ortak borçlanma enstrümanına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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