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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa’da ‘oto şarj’ istasyonu kuracak
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    13.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avrupa’da ‘oto şarj’ istasyonu kuracak

    Zorlu Enerji, elektrikli otolar için Avrupa ülkelerinde şarj istasyonu kuracak.

    Avrupa’da ‘oto şarj’ istasyonu kuracak

    Şirket, Avrupa operasyonunu Hollanda’da kuracağı şirket üzerinden yürütecek. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye’de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin AB ve çevre ülkelere taşınması ve bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla Hollanda’da yeni bir şirket kurulacağı bildirildi. Zorlu Enerji’nin, Hollanda’da 30 bin euro sermaye ile kuracağı ZES B.V. adlı şirketin yüzde 100 hissedarı olacağı ifade edildi.

    Öte yandan Zorlu Holding, kurum içi girişimcilik programı “Parlak Bi’Fikir”in ikinci döngüsünü, Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılmış sektörlerindeki çalışanlarının katılımıyla webex üzerinden yaptığı canlı yayın ile başlattı.

    ‘Parlak fikirler’

    300’den fazla girişim fikrinin toplandığı, ilk döngüde, ‘ConectoHub’ ve ‘AbilityPool’ takımları, yatırım almaya hak kazanarak şubat ayında Zorlu Holding ortaklığında şirketlerini kurmuştu. Online buluşmada Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Salgın sürecinde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gördük” dedi. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Parlak Bi’Fikir, yeni fırsatlar yaratacak” diye konuştu.

     

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