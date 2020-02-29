29.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Avrupa’da uçuş sayısı azaldı
Koronavirüs salgını Avrupa hava trafiğini azalttı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı bölgelere yönelik uçuş trafiğini olumsuz etkiledi.
Ocakta Avrupa uçuş trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla günlük yüzde 0.4 azalırken, Portekiz’den Hollanda’ya, İngiltere’den Fransa’ya kadar bazı ülkelerdeki havalimanlarından uçuşlarda yaşanan gecikmeler dikkati çekti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ocakta Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği yıllık bazda günlük yüzde 0.4 azalarak 25 bin 365 oldu. Kovid-19 salgınının etkisiyle gerçekleşen uçuş trafiğindeki düşüşün şubatta da devam etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.