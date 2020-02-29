Avrupa’da uçuş sayısı azaldı

Ocakta Avrupa uçuş trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla günlük yüzde 0.4 azalırken, Portekiz’den Hollanda’ya, İngiltere’den Fransa’ya kadar bazı ülkelerdeki havalimanlarından uçuşlarda yaşanan gecikmeler dikkati çekti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ocakta Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği yıllık bazda günlük yüzde 0.4 azalarak 25 bin 365 oldu. Kovid-19 salgınının etkisiyle gerçekleşen uçuş trafiğindeki düşüşün şubatta da devam etmesi bekleniyor.