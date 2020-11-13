Avrupa’nın elektrikli araç şarjı Vestel’den

Vestel, İspanyol enerji devi Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV şarj cihazlarını üretecek.



Tüm dünyaya EVC ihracatına devam eden Vestel, bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda proje diğer ülkelere de yayılacak. Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar euro’luk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor.



Uzaktan kontrol



En yüksek kriterlere göre test edilen, yanmaz gövdeye sahip, zorlu iklim koşullarına dayanıklı Vestel EVC04 modelleri, hızlı ve güvenli şarj sağlıyor. Ayrıca çoklu internet bağlantı seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor” dedi.