Avustralya’ya çıkarma

Tüm dünyadan 3 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştiren Avustralya pazarına gerçekleştirilecek sanal ticaret heyeti 14-16 Ekim arasında düzenlenecek. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Bu pazara ihracatı yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100-150 milyon dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi.