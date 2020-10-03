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    03.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avustralya’ya çıkarma

    Türk mobilya sektörü, Kovid-19 sürecinde uluslararası  pazarlarda çalışmalarını sanal ticaret heyetleriyle sürdürüyor.

    Avustralya’ya çıkarma

    Tüm dünyadan 3 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştiren Avustralya pazarına gerçekleştirilecek sanal ticaret heyeti 14-16 Ekim arasında düzenlenecek. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Bu pazara ihracatı yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100-150 milyon dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi.

     

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