Avusturya ile ihracat işbirliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, ihracatçıya finansman desteği sağlayan Türk Eximbank’ın dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli ihracat destek kuruluşlarıyla, bölgesel finans kurumlarıyla ve bankalarla stratejik ortaklıklar kurarak Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Pekcan, bankanın daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka’nın ihracat kredi kuruluşları ile reasürans işbirliği anlaşmalarına imza attığını hatırlattı. Türk Eximbank’ın yeni bir uluslararası işbirliğine giderek Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladığını bildiren Pekcan, “Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında bir süredir müzakereleri devam eden reasürans işbirliği anlaşmasının imza süreci de tamamlanarak yürürlüğe girmiştir” ifadesini kullandı.

Pekcan, söz konusu anlaşmayla Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta desteği sağlanacağını belirtti. Pekcan, anlaşma ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını kaydetti.