Axa’dan sigortalının yakınlarına indirim

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalılara özel hastanelerde sadece 15 lira devletin zorunlu katılım payını ödeyerek özel sağlık sigortasının sunduğu tedavi imkanları sunuyor. Böylece sigortalılar özel sağlık sigortalarından farklı olarak tedavi ücreti tutarının %20-30’u civarında değişebilen “katılım payını” da ödememiş oluyor.

Özel hastanelerde tedavi imkanına sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününden faydalanmak için ise SGK’lı olmak yeterli.

Axa Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, “Sektörde yer alan “Aile Paketi”ni farklı bir noktaya taşıdık, geniş aile, yani sülale kavramından yola çıktık. Aile indiriminde %7,5 indirimi %10’a çıkardık” dedi.