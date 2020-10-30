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    HaberlerEkonomi Haberleri Ayakkabı ihracatına 30 milyon dolar katkı
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ayakkabı ihracatına 30 milyon dolar katkı

    Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’dan, bu yıl ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

    Ayakkabı ihracatına 30 milyon dolar katkı

    Bugün sona erecek olan fuarda 100 firma ürünlerini sergiliyor. Ağırlıklı olarak yabancı alıcılara hitap eden fuar, Rusya, Almanya, İngiltere, Kanada başta olmak üzere 60 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

    Eksposhoes Üst Yöneticisi Erkan Demir, “Geçen yılın son çeyreğinde yaptığımız fuarda ihracata 25 milyon dolarlık katkı oldu, bu yıl da 28-30 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerine ayakkabı satışı yapıyoruz” dedi.

    Geçen yıl ayakkabı sektöründe 1 milyar doların üzerinde ihracatın gerçekleştiğini hatırlatan Demir, bu yıl da yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sektörün 1 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini, hatta bu rakamın geçilebileceğini belirtti.

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