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    HaberlerEkonomi Haberleri Ayakkabı ve tekstile % 50 gümrük vergisi
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    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ayakkabı ve tekstile % 50 gümrük vergisi

    Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül’e kadar yüzde sıfır ile 50  arasındaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Ayakkabı ve tekstile % 50 gümrük vergisi

    Kararlarla tekstil, konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlendi.

    Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 30 Eylül’e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre yüzde sıfır ile 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Daha önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.

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