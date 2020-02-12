Ayakkabıda 2020 ihracat hedefi 1,2 milyar dolara çıktı

Şenocak, yıl sonunda ihracatın en az yüzde 25'lik artışla 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını beklediklerini bildirdi.

İDMİB ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde, ayakkabı sektörünün ihracatta geldiği son noktayı değerlendirmek, sorunları ele almak, yol haritası hazırlamak ve ihracattaki geleceğine ışık tutmak amacıyla sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şenocak, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın belirli zamanlarında İDMİB'in alt sektörleriyle alakalı istişare toplantısı yaptıklarını, bu etkinliklerde ekonomi, son trendler, Türk Eximbank kredileriyle ilgili sunumlar yapıldığını ve sektörden gelen talepleri değerlendirdiklerini anlattı.

Bu toplantıda, ayakkabı sektöründen gelen talepleri ele alarak yıllık yol haritası ve tanıtım stratejilerini belirleyeceklerini ifade eden Şenocak, sektörde son yıllarda özellikle iç piyasada bazı zincir mağazaların yaşadığı sorunlara değindi. Şenocak, bu sorunların yanlış planlamalardan kaynaklandığını vurguladı.

Ayakkabıcıların tüm sıkıntılara rağmen 2019'u önceki yıla göre yüzde 4,6'lık artışla 932 milyon dolarlık ihracatla kapattığını bildiren Şenocak, iç piyasaya çok yüklenmeden ihracata odaklanmanın sektöre olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Şenocak, sektörün, Rusya ve Irak gibi en önemli iki pazarında geçen yıl kayıp yaşamasına rağmen yıl genelini artışla kapattığını, burada ABD, AB ve Afrika ülkelerine yönelik ihracattaki artışın etkisi bulunduğunu söyledi.

"Koronavirüs, yurt dışından ayakkabı talebini hareketlendirdi"

Mustafa Şenocak, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle bu ülkenin üretimi ve ihracatının olumsuz etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çin'de seyahat ve üretim kısıtlamaları var. Bu virüs sorununun 2-3 ay içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Türkiye'ye özellikle kısa vadeli eksikliklerin temini için ciddi anlamda bir talep var. Bu sadece ayakkabıda değil, saraciyede de aynı. ABD ve AB ülkeleri, bu 2-3 aylık süreçteki ihtiyaçlarını Türkiye gibi hızlı üretim yapan ve hareket edebilen ülkelerden temin edecektir. Ayakkabı sektörünün 2-3 ay boyunca tam kapasite çalışacağına inanıyoruz."

Bu kapsamda ayakkabı sektörünün 2020'yi çok güçlü şekilde geçireceğini belirten Şenocak, "Ülkemizin ihracatta patlama yapacağına inanıyorum. Ayrıca, ciddi tanıtım faaliyetlerimiz de sürüyor. Ayakkabıda 170'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna bağlı olarak yıl sonunda ihracatın en az yüzde 25'lik artışla 1,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını bekliyoruz." dedi.

"Türkiye'ye ayakkabı üretimi yatırımı artabilir"

İDMİB Başkanı Şenocak, ayakkabıda moda ve trendlerin çok hızlı değiştiğini aktararak, Türkiye'nin hem Asya ve Uzak Doğu'da maliyetlerin artması hem de çok hızlı hareket edebilmesi nedeniyle ülkeye yönelik yatırımların artabileceğini söyledi.

Türkiye'de ayakkabıda büyük montanlı üretimin henüz zor olduğunu ifade eden Şenocak, bu yüzden KOBİ'lerin, büyük rakamlı talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ve on milyonlarca çift ayakkabı taleplerini bir araya gelerek karşılayabileceğini bildirdi.

İDMİB olarak yıllık aidatın kaldırılması kararını alan ilk birlik olduklarını belirten Şenocak, 3 bini aşan üyelerinin ödediği yıllık aidatı artık almayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Ayakkabıda 2020 hedef pazarları ABD ve Afrika ülkeleri"

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican da bugün çok önemli bir toplantı yaptıklarını, sektörün sıkıntılarını ve gelecek planlarını ele alacaklarını söyledi.

Ayakkabı ihracatında yol haritası belirlediklerini ifade eden Endican, geçen yıl 932 milyon dolar olarak gerçekleşen ayakkabı ihracatının en az 1,1 milyar dolar olacağını, rakamın daha yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Endican, koronavirüs nedeniyle yeni sezon siparişlerinde artış beklediklerini aktararak, ihracatta normalde de işlerin güzel gittiğini, kayıp yaşanan pazarları yenileriyle telafi etmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu yıl hedef pazar olarak Afrika ülkeleri ve ABD'yi belirlediklerini ifade eden Endican, daha önce ayakkabı ihracatı yapılmayan yeni ülkelere de satış yapabileceklerini söyledi.