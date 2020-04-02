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    HaberlerEkonomi Haberleri Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması
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    02.04.2020 - 09:48 | | AA

    Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması

    Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.

    Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması

    Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.

    Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında ise CIF kıymeti aynı dönemde ton başına 380 dolar olacak.

     

    Maske ve eldivenlerin poşete sarıldıktan sonra çöpe atılması uyarısıÇevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, çöpe ya da çevreye gelişigüzel atılan maske ve eldivenlerin enfeksiyon riski oluşturduğu uyarısında bulunarak, maske ve eldivenlerin sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi atık toplama alanlarında biriktirilmesi gerektiğini belirtti. Tilki, imkan yoksa en az 2-3 kat poşet ile sarıldıktan sonra çöpe atılması gerektiğini söyledi.
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