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    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ayçiçeğine de dijital bereket

    Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, geçen yıl Türkiye’de 1000 Çiftçi 1000 Bereket programını başlattıklarını belirterek, “Tarlasına özel danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araç desteği alan çiftçiler, verimde yüzde 21 artış sağladı. Yeni sezonda Güney Marmara ve Orta Anadolu’da ayçiçek üretimi yapan 200’den fazla çiftçi programa dahil olacak” dedi.

    Ayçiçeğine de dijital bereket

    Türkiye’de tarımda sosyal ve dijital dönüşümü destekleyen “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programının üç sezona yayılması planlanıyor. İlk yıl, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir olmak üzere 6 ilde mısır tarımı yapan 1072 mısır üreticisi programa dahil oldu.

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