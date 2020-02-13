Ayçiçeğine de dijital bereket

Türkiye’de tarımda sosyal ve dijital dönüşümü destekleyen “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programının üç sezona yayılması planlanıyor. İlk yıl, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir olmak üzere 6 ilde mısır tarımı yapan 1072 mısır üreticisi programa dahil oldu.