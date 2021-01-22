Ayçiçek yağı, yumurta ve mamada savunma istendi

Bakanlık açıklamasına göre, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimleri artırıldı.



Yağ mercek altında



Temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak’ta Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştiren bakanlık, 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünü inceledi. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise, 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.



Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK, üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladı.



İdari para cezası



Temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri üzerine, bu ürünlerde denetim artarken, üretici, ithalatçı, tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi. Yapılacak incelemeler sonucunda, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.



Reklam Kurulu’nca yürütülen incelemeler neticesinde de 2020’de ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan veKovid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13.3 milyon lira idari para cezası uygulandı.