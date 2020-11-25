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25.11.2020 - 09:44 | | DHA

Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova'dan yapılan ithalat dışındakilerde, "yüzde 30" düzeyinden "yüzde 90" indirimle "yüzde 3.0" düzeyine düşürüldü.

Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1512.11.91.00.00 olarak belirtilen ayçiçek tohumu yağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ithalatında, yüzde 3.0 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6.0 euro toplu konut fonu uygulanacak.

Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.

Polis kapıyı kırarak girdi! 11 kadın kurtarıldıGaziantep polisi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Polisler ayrıca fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yaptı.
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