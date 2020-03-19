BİST86.4691,04EURO7,07-0,05USD6,520,55ALTIN310,520,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AYD'den AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı
    ABONE OL
    19.03.2020 - 11:13 | | AA/milliyet.com.tr

    AYD'den AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı

    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği başkanı Hüseyin altaş'ın milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada ise, "Biz AVM'lerin kapatılmasından yanayız." dedi.

    AYD'den AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı

    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi.

    KİRALARDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

    Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

    Ender Saraç corona virüs karantinasındaSon dakika gelen bilgilere göre; diyetisyen Ender Saraç corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    RTÜK'ten 'sorumlu yayıncılık' vurgusu

    RTÜK'ten 'sorumlu yayıncılık' vurgusu

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber