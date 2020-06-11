Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

Karayollarından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 18.07.2017 tarih ve 2017/T-10 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 Sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kapalı teklif alma usulü ile 11 Haziran 2020'de yapılması planlanmış ve bu doğrultuda ilana çıkılmıştı. Ancak tüm dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizi de etkisi altına alması nedeniyle firmalarımızın hazırlık süreçleri öngörülen şekilde ilerleyememiştir. Bu nedenle konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sonucunda ihale tarihi 3 Temmuz 2020 günü saat 10:30 olarak değiştirilmiştir."