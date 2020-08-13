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    HaberlerEkonomi Haberleri Aydın'da sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi
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    13.08.2020 - 13:39 | | AA

    Aydın'da sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi

    Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de kuru incirin en önemli üretim merkezi konumundaki Aydın'da, sezonun ilk ürünü borsaya geldi.

    Aydın'da sezonun ilk kuru inciri borsaya geldi

    Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen ilk ürün töreninde Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinden üreticilerin getirdiği taze ve kuru incirler sergilendi.

    Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konuşmasında ülke incir üretiminin yüzde 61’inin Aydın'dan karşılandığını, geçen yılı 284 milyon dolarlık ihracat rakamıyla kapattıklarını ifade etti.

    Yeni sezonun hayırlar getirmesini temenni eden Çondur, sezonun ilk kuru incirini sembolik olarak belirledikleri kilogramı 150 liralık fiyatla alacaklarını kaydetti.

    Çondur, İncirliova'da yapımı devam eden soğuk hava deposunun da bu ay sonu itibariyle hizmete açılacağını bildirdi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ise hafta sonu kentin doğu ilçelerinde etkili olan sağanaktan zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması yürütüldüğünü vurguladı.

    Konuşmaların ardından farklı ilçelerden 5 üreticinin getirdiği 100 kilogram kuru incir, borsa tarafından sembolik olarak kilogramı 150 liradan satın alındı.

    Üreticilerin altınla ödüllendirildiği tören sonrası katılımcılara incir ikram edildi.

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