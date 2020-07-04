Aylık en çok artış ulaştırmada oldu

Aylık bazda TÜFE yüzde 1.13, Yİ-ÜFE yüzde 0.69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5.75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.62 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 6.89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6.17 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.7 olmuştu. Reuters anketinde ise tüketici enflasyonunun haziranda yüzde 0.65 artış göstermesi, yıllık enflasyonun yüzde 12’yi aşması bekleniyordu.

Faiz indirimleri

TCMB’nin önceki gün yayınladığı PPK özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiği belirtilmişti. Merkez Bankası enflasyonun seyrindeki yükselişi işaret ederek, neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşeme politikasına ara vermiş ve 25 Haziran’da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tutmuştu. Merkez Bankası’nın nisan sonundaki enflasyon raporunda yılsonu tahmini yüzde 7.4 seviyesindeydi.

Verilere göre ana harcama gruplarında aylık bazda sadece gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1.6 ile azalış gösterirken, aylık bazda en fazla artış gösteren kalemler arasında yüzde 4.49 ile ulaştırma, yüzde 2.83 ile lokanta ve oteller, yüzde 2.45 ile eğlence ve kültür ve yüzde 2.19 ile haberleşme yer aldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 22.41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19.80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14.95 ile konut oldu. Dolar/TL enflasyon verisine tepki vermeyerek yaklaşık iki haftadır dar bantta sürdürdüğü seyrini korudu ve 6.85 seviyelerinden işlem gördü.

Tera Yatırım’dan Enver Erkan veri sonrası Reuters’taki değerlendirmesinde yıl sonu çift haneli enflasyon beklentilerini koruduklarını belirterek şu yorumu yaptı:

“Merkez Bankası, enflasyonla senkron bir şekilde politikasını uygulamak durumunda ve Temmuz 2019’dan beri elindeki hareket alanının tamamına yakınını kullanacaktır. Dolayısıyla faiz indirimi bundan sonra yaparsa çok ılımlı bir oranda yapabilir.”

Erkan enflasyon risklerinin yükselmeye devam etmesi durumunda merkez bankasının faiz oranlarını düşürecek fazla yeri olmadığını ve faiz indirimlerinin sona yaklaştığını düşündüklerini söyledi.