BİST119.3390.00EURO7.740.08USD6.860.07ALTIN395.83-0.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
    ABONE OL
    08.07.2020 - 10:02 |

    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,59 ve Euro %0,72 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,10, külçe altın %1,66 ve Amerikan Doları %2,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %1,15 ve Euro %0,29 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,53, külçe altın %2,09 ve Amerikan Doları %3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,99 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %26,40, mevduat faizi (brüt) %14,53, BIST 100 endeksi %12,30, Amerikan Doları %10,48 ve Euro %10,12 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %19,16, mevduat faizi (brüt) %7,97, BIST 100 endeksi %5,87, Amerikan Doları %4,16 ve Euro %3,81 oranlarında kazandırmıştır. 

    Dünyanın nazar boncuğuydu! Meke Gölü kuruduKonya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

    İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

    İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

    Sıradaki Haber