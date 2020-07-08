Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,59 ve Euro %0,72 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,10, külçe altın %1,66 ve Amerikan Doları %2,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %1,15 ve Euro %0,29 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,53, külçe altın %2,09 ve Amerikan Doları %3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,99 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %26,40, mevduat faizi (brüt) %14,53, BIST 100 endeksi %12,30, Amerikan Doları %10,48 ve Euro %10,12 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %19,16, mevduat faizi (brüt) %7,97, BIST 100 endeksi %5,87, Amerikan Doları %4,16 ve Euro %3,81 oranlarında kazandırmıştır.