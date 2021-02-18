Azalan ciroların % 3’ü kadar destek

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine göre, ciro destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019’daki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.



Destekten, yalnız bir kez yararlanılabilecek. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmayacak.

Ciro kaybı desteği ile doğrudan hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin 3 ayda aldığı 3 bin liralık destek, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan miktar işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.