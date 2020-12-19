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19.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği

TCMB’den yapılan açıklamada, “TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık’ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır” denildi.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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