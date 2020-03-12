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    HaberlerEkonomi Haberleri Azerbaycan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik tedbirler alıyor
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    12.03.2020 - 13:06 | | AA

    Azerbaycan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik tedbirler alıyor

    Azerbaycan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, ülkedeki döviz piyasasının istikrarını engellememesi için kararlar aldı.

    Azerbaycan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik tedbirler alıyor

    Başbakan Ali Asadov, ilgili bakanlar ve üst düzey yöneticilerle bir toplantı yaparak küresel enerji piyasasındaki durumun Azerbaycan ekonomisine olası etkilerini müzakere etti. Asadov, daha sonra yaptığı açıklamada, toplantıda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün finans ve bankacılık sektörüne etkisinin değerlendirildiğini ifade etti.

    Azerbaycan ekonomisinin 2014'te yaşanan küresel kriz dönemine göre daha dirençli olduğunu belirten Asadov, ülke ekonomisinin yeterince yüksek mali dirence ve "güvenlik yastığı"na sahip olduğunu kaydetti.

    BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BAZI ÖNLEMLER ALINDI

    Toplantıda, Merkez Bankası ve Devlet Petrol Fonu'nun, döviz piyasasındaki istikrarın korunması amacıyla gerekli önlemleri alması ve bankacılık sektörünün pekiştirilmesi için atılan adımların hızlandırılması yönünde kararlar alındı. Bankalara yatırılan paraların tam şekilde sigortalanma süresinin uzatılması yönündeki yasa tasarısının da yakın zamanda Milli Mecliste onaylanacağının hatırlatıldığı toplantıda, vergiden sorumlu devlet kurumlarına döviz piyasasındaki durumu kötüye kullananlara karşı önlem alma talimatı verildi.

    Toplantıda, Maliye Bakanlığı da 2020 devlet bütçesinin finansal sürdürülebilirliğini daha da güçlendirmek ve bütçe yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alma yönünde talimatlandırıldı. Azerbaycan'da, 2020 devlet bütçesi ham petrol varil fiyatının ortalama 55 dolar olacağı göz önünde tutularak hesaplanmıştı. Ham petrolün varil fiyatının 55 dolardan aşağı inmesi, ülkede devalüasyon endişesine neden olmuş, vatandaşların dövize olan talebi artmıştı.

    Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyorAdana’da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, corona virüs dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiği uyarısı yaptı.
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