Azure Grup yatırımla büyüyor

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül şöyle dedi: “Yurtdışındaki fonlar, yeni yatırım planları için Türkiye’yi ve Azure Grup’u seçti. Lojistik, e-ticaret ve kargo olarak değerlendireceğimiz yatırımlarda organizasyonumuzu büyüterek 3 yılda ciromuzu 1 milyar euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. 500 kişiye iş imkanı sunacağız.”