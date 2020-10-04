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    04.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Azure Grup yatırımla büyüyor

    Lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Azure Grup, yabancı fonlardan 250 milyon euro’luk yatırım aldı.

    Azure Grup yatırımla büyüyor

    Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül şöyle dedi: “Yurtdışındaki fonlar, yeni yatırım planları için Türkiye’yi ve Azure Grup’u seçti. Lojistik, e-ticaret ve kargo olarak değerlendireceğimiz yatırımlarda organizasyonumuzu büyüterek 3 yılda ciromuzu 1 milyar euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. 500 kişiye iş imkanı sunacağız.”

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