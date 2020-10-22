Babalık İzni Kaç Gün? 2020 Memur Ve Özel Sektör İçin Babalık İzni

Doğum izni erkeklerde memurlar için 4A'ya da 4C çalışanlar konusunda değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda bu süre hem memurlar hem de özel sektör çalışanları için de farklılık yaratmaktadır. Buradaki temel amaç doğum yaptıktan sonra erkeklerin eşinin yanında olması ve onlara bu dönem içerisinde yardım etmesidir.



Babalık İzni Kaç Gün?



Pek çok erkek babalık izni kaç gün diye merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Özellikle eşi doğum yapmış olan pek çok memur ya da özel sektör çalışanı, bu izinden faydalanmak istiyor. Yasal bir hak olarak ise yeni baba olmuş pek çok kişi bu izini kullanarak eşinin yanında olabilmektedir.



Bu durumda memurlar için verilen babalık izni 10 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu durum 657 sayılı kanuna bağlı olarak 104. maddesinde yer alır. Özel sektör çalışanları için ise 4857 sayılı kanuna bağlı olarak, 5 günlük bir süre ile erkekler babalık izni alma hakkına sahip olur. Hem memurlar için hem de özel sektör çalışanları adına bu izinler yıllık izin içerisinde yer almaz. Mazeret izni içinde yer alır ve yasal çerçevede kullanım hakkı bulunmaktadır.



Devlet nezdinde sözleşmeli personel olarak çalışan kişiler için ise erkekler adına babalık izni 2 gün süre olarak verilmektedir. Bu durum 4/B’li çalışan personel için geçerlidir. Diğer devlet memurları ise 10 günlük bir süre alma hakkına sahiptir. Özel sektör çalışanları ise çalıştığı sektöre bağlı olmadan 5 günlük izin hakkını kullanabilmektedir.