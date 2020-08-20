Bahçe mobilyaları satışları katlandı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evde kal" çağrılarının arttığı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı salgınla birlikte insanların açık havaya, bahçe ve balkona, yazlıklara ilgisinin arttığını söyledi.

Son 2-3 yılda ek gümrük vergileri nedeniyle iç pazarda bahçe mobilyaları üretiminde artış yaşandığını kaydeden Güleç, daha önce ithal olan ürünlerin vergiler nedeniyle Türkiye'de üretilmeye başlandığını anlattı.

Güleç, pandemi nedeniyle bahçeli ve balkonlu evlere yönelik ilginin bahçe mobilyalarına da yansıdığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıllarda satış artış ortalaması yüzde 25 iken, bu yıl en az yüzde 50 olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

En çok oturma gruplarına ilginin arttığını aktaran Güleç, masa, sandalye, sehpa ve benzeri ürünlerin de ön plana çıktığını bildirdi.

Güleç, "Geçmişimizde avlu ve dam kültürü vardı. Bahçe mobilyaları Kovid-19 süreciyle birlikte şehir hayatımıza daha fazla girmeye başladı." diye konuştu.

"Bahçe mobilyalarında ciro her geçen gün artacak"

Ahmet Güleç, bahçe mobilyalarında cironun gittikçe artacağını belirterek, firmaların bu konuda uzmanlaşmaya başladığını, iç piyasalarla birlikte ihracatın da hareketlendiğini söyledi.

Güleç, toplam mobilya pazarında bahçe mobilyalarının payının henüz düşük olduğunu ancak burada alınacak çok yol bulunduğunu, bu alana yapılacak yatırımların doğru olacağını söyledi.

"İhracatta da artış yaşanıyor"

Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da konut dışında ofis, otel, kültür-sanat ve eğlence binaları, alışveriş merkezleri, ticari gayrimenkul gibi alanlarda yaşanan hareketliliğin her aman bahçe mobilyalarını da etkilediğini söyledi.

Konutlarda bahçe, asma kat, balkon ve teras gibi yaşam alanlarına ilginin de bahçe mobilya satışlarını artırdığını dile getiren Gürcan, insanların dış mekanlarda daha çok zaman geçirmesinin de talebi yükselttiğini kaydetti.

Gürcan, tüm bu yaşananların dışında salgın döneminde önemi artan evin dış mekanları için tüketicilerin bahçe mobilyası aldığını, bu nedenle satışların arttığını vurguladı.

Pandemi döneminde ihracatta da hareketlilik yaşandığını ifade eden Gürcan, "Bahçe mobilyaları satışlarında geçtiğimiz yıla göre 2 kat artış var. Hatta hazır ürünlerden ziyade özel tasarım isteyen tüketicilerin sayısı da artıyor. En çok koltuk ve masa takımları ön plana çıkıyor. Misafirlerin rahat ağırlanacağı modellere ek, şezlongların da satışında artış yaşanıyor." diye konuştu.

"Konforlu ve kolay temizlenebilen ürünler tercih ediliyor"

Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar ise pandemiyle birlikte evlerde geçirilen zamanın yerini bahçe ve balkonların aldığını belirterek, tatile gitmeyen veya tatil tercihini erteleyenlerin evlerinde ve açık alanlarda daha sık vakit geçirdiğini söyledi.

İşlevsel, kolay temizlenebilen ve kullanışlı mobilyalara talebin arttığını aktaran Işıldar, bahçe mobilyalarında konforlu, fonksiyonel, uzun ömürlü ve dayanıklı ürünlerin tercih edildiğini bildirdi.

Işıldar, vatandaşlara, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyen ve istiflenebilir özelliğe sahip ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu süreçte şirket olarak satışlarda önemli artışlar elde ettiklerini belirten Işıldar, hijyen konusunda ciddi hassasiyet gösterdiklerini, ürünleri vakumlama yaparak ve dezenfekte ederek müşteriye ulaştırdıklarını anlattı.

"Online satışlarda artış yüzde 100'e dayandı"

Tuncay Işıldar, yaz aylarında, özellikle internet satışları üzerinden son kullanıcıya ulaştıklarını aktararak, Türkiye ile birlikte ihracat yaptıkları Fransa, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde dijital satışların geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını bildirdi.

Yazlık evlerde, otel ve açık mekanlarda tercih edilen şezlonglarda bu yıl kolay temizlenebilen, fileli modellere yoğun talep olduğunu belirten Işıldar, şunları kaydetti:

"Bu yaz en çok lego mantığında yapboz ürünlerimiz ile kullanımı kolay ve işlevselliğiyle öne çıkan katlanır sandalye ve masalar tercih ediliyor. Açık ve pastel tonlar trend olurken, her yaşam alanına uygun rahatlıkla kullanılabilecek ürünler öne çıkıyor. Antibakteriyel özelliğiyle kir tutmayan, tozdan ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeyen UV katkılı içerikleriyle üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüketicilerin beklentilerine odaklanarak 100'den fazla ülkede 500 satış noktasına ulaştık."