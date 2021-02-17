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17.02.2021 - 10:18 |

Bakan açıkladı! 55 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan açıkladı! 55 milyon lira kaynak aktarıldı

Evsizlere Konaklama Projesi’nin Kovid 19 salgını kapsamında uzatıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, Bu kapsamda Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) en fazla kaynak aktarımının 2020’de gerçekleştiğine de dikkati çekti.

Proje kapsamında, geçtiğimiz sene 2.454 kişinin konaklatıldığını belirten Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar toplam 4.671 kişinin projeden faydalandırıldığını söyledi.

Proje ile, kişiler, kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Aşevi hizmeti için 40 milyon tl kaynak tahsis edildi

Bakan Selçuk 2021 yılı Şubat ayında SYDV’lere, 19.811 kişiye aşevi hizmeti sunulabilmesi için 40 milyon TL kaynak tahsis edildiğini de açıkladı.

En fazla miktar kaynak aktarımının salgını nedeniyle yine 2020 yılında gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, 2020’de aşevi faaliyeti kapsamında 61 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti. 2020’de 40 bin kişi aşevi hizmetinden faydalandı.

Aşevi Hizmeti ile, muhtaç durumda olan yaşlılara, engellilere, hastalara, evsizlere ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sıcak yemek hizmeti ulaştırılıyor.

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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