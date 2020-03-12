12.03.2020 - 13:36 | | milliyet.com.tr
Bakan açıkladı: 81 ilde corona virüs fırsatçılarına karşı denetim başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Herhangi bir ürünün stoklarında eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Ayrıca bu sabah itibari ile tüm raflar doldu. Panik yapacak bir şey yok. Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Hapis cezasına kadar cezalar var. 1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarından satır başları:
Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Hapis cezasına kadar cezalar var. Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.
"PANİK YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz Maske öncelikle iç piyasaya verilmeli. Panik yapacak bir şey yok, Türkiye bu işi iyi yönetiyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla ilgili şikayetler de var, değerlendiriyoruz.
Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyorAdana’da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, corona virüs dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiği uyarısı yaptı.