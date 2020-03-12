Bakan açıkladı: 81 ilde corona virüs fırsatçılarına karşı denetim başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamalarından satır başları:

Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Hapis cezasına kadar cezalar var. Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.

"PANİK YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz Maske öncelikle iç piyasaya verilmeli. Panik yapacak bir şey yok, Türkiye bu işi iyi yönetiyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla ilgili şikayetler de var, değerlendiriyoruz.