BİST99.381-1.71EURO7.69-0.16USD7.030.35ALTIN385.670.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Aralıksız sürdürülüyor
    ABONE OL
    04.05.2020 - 14:11 |

    Bakan açıkladı! Aralıksız sürdürülüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

    Bakan açıkladı! Aralıksız sürdürülüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Cennet vatanımızın her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyor, imara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.

    Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.

    Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.

    Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."

    90 gündür arabada yaşayan engelli anne ve oğlu yardım bekliyorİstanbul Maltepe ’de evi olmayan engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor. Korona virüsü salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Karakaya “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ diye konuştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seyahat yasağı kalktı mı? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Seyahat yasağı kalktı mı? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Yeni doğan bebeği boş arsaya bırktılar!

    Yeni doğan bebeği boş arsaya bırktılar!

    Sıradaki Haber